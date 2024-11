Musikverein Haunswies sorgt für eine glitzernde Disco-Nacht

In ein ganz besonderes Licht war am Samstag die Affinger Mehrzweckhalle getaucht. Auf der Bühne funkelten Discokugeln, es glitzerte in Luftballons und auch die Wangen aller 36 Musikerinnen und Musiker zeigten Glitzerspuren. Das Publikum empfing eine wahre Disco-Atmosphäre – passend zum Motto des Konzertabends „A Night at the Disco“, eine Nacht in der Disco, zu dem der Musikverein Haunswies eingeladen hatte. Er versprach nicht zu viel.

