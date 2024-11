Neues Vorstandsteam bei der Volksbühne Affing

Nach fast 35 Jahren an der Spitze der Volksbühne Affing hat Sophie Behmenburg den Vorstandsposten abgegeben. „Es ist Zeit, das Zepter in jüngere Hände zu übergeben“, ist sie überzeugt. Sie bedankte sich bei den Mitgliedern, aber auch bei der Gemeinde, dem Verband, dem Bezirk und anderen Vereinen für das jahrelange Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. „Es hat mir immer Freude gemacht“, so die scheidende Vorsitzende. Sie wünschte dem neuen Team „toi, toi, toi“.

