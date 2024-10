Radiomoderator liest im Affinger Bücherstüberl

Mit seinem Storch aus Plastik unterm Arm und einem charmanten Lächeln kam der Autor und Radiomoderator Achim Bogdahn in die Affinger Bücherei. Er begeisterte mit seinem Buch „Unter den Wolken“ die Zuhörer im gut gefüllten Bücherstüberl. Von der ersten Minute an war das Publikum voll dabei und genoss die Anekdoten, Erzählungen und Erlebnisse des Bergwanderers Bogdahn. Sein Buch erzählt von seiner Reise durch alle 16 Bundesländer mit der Besteigung des jeweils höchsten Berges, Hügels oder Erhebung, immer in Begleitung eines Prominenten.

Carmen Schwarzmüller