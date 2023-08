Sanierung der Staatsstraße bei Mühlhausen ist in vollem Gang

Am Flugplatz geht wegen der Sanierung der Staatsstraße 2035 geradeaus in Richtung Mühlhausen nichts mehr. Von Mühlhausen kommend ist zum Campingplatz Ludwigshof notdürftig eine Zufahrt möglich. Am Flugplatz ist nur die Zufahrt zum Flugplatzgelände offen. Alle übrigen Fahrzeuge werden nach Westen in Richtung Gersthofen und von dort Richtung Aindling, Rehling und zurück nach Mühlhausen geleitet.

Foto: Josef Abt