Affing

vor 31 Min.

Sanierung und Erweiterung schaffen eine Affinger Grundschule zum Wohlfühlen

Diese Ansicht zeigt den geplanten Anbau an die Affinger Grundschule auf den jetzigen Lehrerparkplätzen. Zum Affinger Bach hin sind großflächige Fensterelemente geplant.

Plus Die Pläne für das Bauprojekt an der Affinger Grundschule sind fertig. Außen dominieren Holzfassade und große Fenster. Drinnen wird Flexibiltät zum Konzept.

Von Carmen Jung

Den ganzen Vormittag brav auf dem Stuhl sitzen und die Augen auf den Lehrer gerichtet, der vorn an der Tafel steht: Erinnerungen an solche Schulzeiten werden heutige Grundschulkinder nicht mehr haben. Die Schule als Wohlfühlort ist trotzdem noch Zukunftsmusik. Die kommende Affinger Schülergeneration ab voraussichtlich Anfang 2026 aber wird bereits in diesen Genuss kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

