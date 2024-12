Seit 60 Jahren ist Maximilian Strobl Organist in Anwalting

Beim Patrozinium der Kirche St. Andreas in Anwalting (Gemeinde Affing) war die Verwunderung groß, als Pater Thomas verkündete, dass er am Ende des Gottesdienstes, den der Kirchenchor Gebenhofen-Anwalting unter der Leitung von Marianne Lang gestaltet hatte, noch eine Überraschung habe. Er bat den langjährigen Anwaltinger Organisten Maximilian Strobl zu sich.

Pater Thomas bedankte sich bei ihm für 60 Jahre Organistentätigkeit in Anwalting und überreichte eine Urkunde und die Ehrennadel in Gold. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Rosmarie Sedlmeir bedankte sich im Namen der Kirchenverwaltung und überreichte einen Kalender mit den schönsten Orgeln.

Sichtlich überrascht und sehr erfreut, gab der Jubilar den Dank zurück. Es mache ihm große Freude, in Anwalting den Gottesdienst mit der Orgel zu begleiten. Besonders die neue Orgel sei ein großes Geschenk. Strobl erzählte, dass er bereits während seiner Internatszeit in Dillingen Orgel gespielt hatte. Somit könne er wohl schon sein 70. Jubiläum feiern. Er betonte, dass er sehr gerne, solange es ihm möglich sei, als Organist in Anwalting tätig sein wolle. Er hoffe, dass die Diözese ihm das auch vertraglich ermögliche.