Sonnenstrom vom Acker? Affing lässt Flächenpotenzial analysieren

Plus Affing will frühzeitig steuern, wo Photovoltaikanlagen auf freien Flächen entstehen dürfen. Aktuell kann sie noch Einfluss auf die Entwicklung nehmen.

Photovoltaikanlagen in der Landschaft gefallen nicht jedem. Wo sind sie gerechtfertigt? Wo geht dadurch wertvolles Ackerland verloren? Fragen wie diese möchte die Gemeinde Affing von Experten klären lassen, bevor die ersten Anträge auf Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFF) auf dem Tisch liegen.

Laut Bürgermeister Markus Winklhofer gibt es schon erste Anfragen. Deshalb solle man systematisch und mit einem Blick von oben auf die Kommune schauen und entsprechende Grundlagen schaffen. Die Verwaltung schlug deshalb dem Gemeinderat vor, eine Potenzialanalyse für Photovoltaikflächen in Auftrag zu geben, ähnlich wie die Gemeinde das bei der Windkraft gehandhabt hatte. Es gehe darum, optimale Standorte zu finden und nicht jedes Mal eine Einzelfallentscheidung treffen zu müssen. Denn mit vernünftigen Kriterien und Maßstäben schütze sich die Gemeinde vor Beliebigkeit, sagte Winklhofer.