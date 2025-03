Theater: Ein gruseliger Mord an der Realschule Affing

Ein Knall ertönt in der Turnhalle. Soeben wurde der beliebte Pizzeria-Chef Paolo (Luisa Kohl) erschossen. Und das während der Hochzeit mit seiner charmanten Braut Antonia (Antonia Golling). Das Publikum hält den Atem an. Wie geht es weiter? Wer steckt hinter diesem heimtückischen Mord in Bella Italia? Die Theatergruppe der Staatlichen Realschule Affing brachte erneut ein Schauspiel auf die Bühne gebracht. Die JgeZusammen mit ihrer Lehrerin Manuela Hoch haben sie das Stück auch selbst geschrieben. Ein dreiviertel Jahr Arbeit, intensive Theatertage und viel Liebe zum Detail stecken in der Aufführung. „Manche Dialoge stammen direkt aus der Hand der Schülerinnen, die ihren Rollen somit selbst Leben eingehaucht haben“, sagt Maria Fest, die ebenso am Schreibprozess beteiligt war und zudem mit ihrem Kulissenbauteam die Requisiten gezaubert hat: Ein rauchender Pizzaofen macht Appetit, geheiratet wird unter einem Blütenbogen, während ein Brautstrauß in die Zuschauermenge fliegt, und bei einer gruseligen Friedhofsszene leuchtet die Schrift auf dem Grabstein und Nebel kriecht über die Bühne.

Kein Wunder, dass der Beifall am Ende überwältigend ist, denn die jungen Schauspielerinnen geben ihr Bestes. Besonders hervorzuheben ist hier Lilly Schönhard, die die Rolle der Flora Negra (Spoiler: die Mörderin) so authentisch spielt, dass die Zuschauer sie im Anschluss fragen, ob sie wirklich Italienerin sei. Auch ihr Bruder Carlo, der schließlich mutig seine Schwester verrät und somit einen weiteren Mord verhindert, wird überzeugend von Pia Rauscher verkörpert. Zwei Gossip-Girls (Samantha Schaller, Leonie Englhart) bringen das Publikum nicht nur in den Umbaupausen zum Schmunzeln, sondern spüren auch auf der Bühne dem Mörder eifrig nach. Wie in einem echten Theatersaal wird der ganze Raum mit einbezogen. Die Braut läuft durch den Saaleingang zum Traualtar, der Richter spricht von der Tribüne, die Gossip-Girls ziehen durch die Zuschauerreihen.

Doch was wären die Hauptrollen ohne die vielen kleinen Nebenfiguren, die von Schülerinnen verkörpert wurden, die sich mehrfach umziehen, um immer wieder in neue Rollen zu schlüpfen, von der Laborassistentin bis hin zur Küchenhilfe. Begleitet wird das Theaterteam vom Schulchor rund um Chorleiterin Franziska Zano, die mit ihrer Truppe extra italienische Klassiker einstudiert hat. Besonders die Solo-Sängerin Fiona Gümbel der unterstützenden Schulband überzeugt mit ihrer Stimmfarbe und ihrem Gesangsspektrum. Nicht zu vergessen ist auch die Arbeit des Technikteams unter Leitung von Christian Högg und das Wahlfach Crazy-Cupcakes von Susanne Gamon, das zusammen mit dem Elternbeirat die Zuschauer mit Leckereien versorgte.

Als sich am Ende alle Beteiligten unter tosendem Applaus verneigen, passen sie kaum auf die Bühne. Erst durch das Zusammenspiel vieler Wahlfächer sowie die Unterstützung von Hausmeister Konrad Benkart, dem „Mann für alles“, war die Theateraufführung möglich geworden.