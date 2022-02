Affing

vor 33 Min.

Turm undicht, Mauern unter Druck: Affings Kirche ist ein Sanierungsfall

Plus In der Affinger Pfarrkirche sollten nur Malerarbeiten stattfinden. Doch ein vorsorglich in Auftrag gegebenes Gutachten hat massive Schäden aufgedeckt.

Von Josef Abt

Das Jahr hat für die Pfarrei Affing mit schlechten Nachrichten begonnen. Laut Pfarrer Max Bauer ist seit Kurzem bekannt, dass im Turmbereich Wasser einritt. Außerdem bereitet das Dachgebälk wegen unkontrollierter Lastverteilung auf die Außenwände Sorgen. Es besteht die Gefahr, dass sogenannte Querkräfte größere Schäden an den Außenwänden verursachen. Und es gibt noch mehr Probleme.

