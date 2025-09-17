Erst die Hausaufgaben erledigen: Affing vertagt Entscheidung zum Wasser

Mit welchen Kosten müssen die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Affing in den Jahren 2026 bis 2029 für Wasser und Abwasser rechnen? Eine konkrete Antwort auf diese Frage war eigentlich in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag vorgesehen. Doch nachdem Tilman Reinhardt vom Büro Rödl & Partner die Angelegenheit aus den verschiedenen Aspekten erläutert hatte, unterbreitete Dritter Bürgermeister Markus Jahnel den Vorschlag: „Wir sollten das erst sacken lassen und zu einem anderen Zeitpunkt entscheiden.“ Auf diese Vorgehensweise verständigte sich die Runde, zumal noch einige Hausaufgaben, man sprach von Arbeitsaufträgen, zu erledigen sind.

