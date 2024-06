Affing

12:39 Uhr

Versuchter Einbruch in Wochenendhaus auf Campingplatz bei Mühlhausen

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte, in ein Wochenendhaus auf einem Campingplatz bei Mühlhausen einzusteigen.

Auf dem Campingplatz Ludwigshof bei Mühlhausen will ein Einbrecher in ein Wochenendhaus einsteigen. Er scheitert, hinterlässt aber Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat versucht, in ein Wochenendhaus auf dem Campingplatz Ludwigshof bei Mühlhausen ( Affing) einzusteigen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah die Tat zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt seit Anfang Juni. Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise auf Campingplatz-Einbrecher Der Täter versuchte, zwei Fenster aufzuhebeln, was allerdings misslang. Er verließ den Tatort ohne Beute. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

Themen folgen