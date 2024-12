Das Affinger Bücherstüberl veranstaltete eine Lesung mit dem Titel „Weihnachtliche G‘schichten und Gedichte rund um die stade Zeit“. Rosy Lutz las aus ihren Büchern weihnachtliche Gedichte wie „Muatta‘s Advent“ oder „vom richtigen Schenken“. Die Zuhörerinnen und Zuhörer im vollen Pfarrsaal amüsierten sich sehr. Musikalisch umrahmt wurde die Lesung von Ingrid Matzka an der Harfe, Manuela Weichenberger am Hackbrett und Kathi Wörle an der Gitarre.

