Zwölf Jugendliche werden von Domkapitular Schmiedel gefirmt

In Affing fand die Firmung von zwölf Jugendlichen statt. Firmspender war Domkapitular Walter Schmiedel, der den Jugendlichen mit Bildern von Anker, Kreuz und Chrisam in seiner Predigt erklärte, was der Zusammenhang zur Firmung sei: dass Jesus sie nicht mehr „loslasse“ und sie voll und ganz auf ihn vertrauen dürften. Kozelebranten des feierlichen Gottesdienstes waren Pater Thomas und Offizialatsrat Joachim Kunz. Der Gottesdienst wurde von der Organistin Gabi Eichmayr und dem Chor „Chantalom“ musikalisch gestaltet.

