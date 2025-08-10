Zwei Männer randalieren auf dem Dachauer Volksfest

Mit zwei aggressiven Randalierern hatte es die Polizei am Samstag auf dem Dachauer Volksfest zu tun. Beide erwarten jetzt Strafverfahren.

Am Samstag gegen 18.20 Uhr randalierte ein 34-jähriger aus Markt Indersdorf in einem Festzelt. Er beleidigte und bedrohte zunächst andere Gäste, sodass er vom Sicherheitsdienst aus dem Festzelt entfernt werden musste. Dabei verletzte er einen Sicherheitsmitarbeiter mit einer Kopfnuss. Der Mann stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, berichtet die Polizei. Da sich der Randalierer auch bei Eintreffen der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, und versuchte mit dem Fuß nach den Beamten zu treten, wurde er fixiert und in Polizeigewahrsam genommen. Im Rahmen des Einsatzes kam es laut Polizei zu einer Vielzahl von Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Beamten.

Aufgrund seiner Intoxikation wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Hierbei kam es erneut zu Widerstandshandlungen. Danach wurde der Randalierer in eine Haftzelle gebracht. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten, so die Polizei.

Ein 30-jähriger Dachauer randalierte im Ziegler-Zelt. Er zeigte sich laut Polizeibericht ebenfalls uneinsichtig und aggressiv. Einem Platzverweis leistete er nicht Folge, sodass er mittels einfacher körperlicher Gewalt vom Festgelände transportiert werden musste. Gegen die Maßnahme sperrte er sich und beleidigte die eingesetzten Beamten, so die Polizei weiter. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wurde initiiert. (bac)