122 Kilometer lange Städtetour des RSC Aichach

Sieben Mitglieder des RSC Aichach fuhren unter Leitung von Raimund Daurer vom Seehamer See über Miesbach-Bayrischzell-Landl nach Kufstein. In Bayrischzell musste ein kleiner Defekt an einer Schaltung behoben werden, was bei so vielen Experten kein Problem war. Die Rückfahrt nach Seeham erfolgte über Nußdorf und Bad Feilnbach. Nach 122 Kilometern mit knapp 1200 Höhenmetern waren alle von der anspruchsvollen Rennradtour begeistert.

