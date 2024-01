Aichach / Sielenbach

vor 33 Min.

23-Jähriger bespuckt Polizisten – und kann sich vor Gericht nicht erinnern

Plus Von der Goaßmaß auf einer Party zum Fixierbett im Krankenhaus: Weil sich ein 23-Jähriger in Sielenbach gegen Polizisten wehrt, muss er nun in Aichach vor Gericht.

Von Marian Erhard

Es ist eine Frühlingsnacht im Mai, als ein betrunkener 23-Jähriger aus dem Landkreis Dachau mit einem Freund die Beachparty in Sielenbach verlässt. Gegen 3 Uhr machen sich die beiden auf den Heimweg, geraten am Ausgang aber in eine Auseinandersetzung mit der Polizei. In der Anklageschrift wird später stehen, dass der 23-Jährige aus dem Landkreis Dachau die Beherrschung verliert, die Beamten beleidigt und bespuckt und versucht, den Streifenwagen zu demolieren. Dafür musste er sich nun vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten.

Angeklagter fiel gegenüber der Polizei schon öfters negativ auf.

Als Staatsanwältin Regine Petzel die Anklageschrift gegen den 23-Jährigen verliest, blickt dieser beschämt auf den Tisch vor sich. Richter Axel Hellriegel sagt zu ihm: "Es ist jetzt bereits das dritte Mal, dass Sie gegenüber der Polizei auffällig geworden sind." Auch der Widerstand gegen die Einsatzkräfte sei dabei kein neuer Vorwurf.

