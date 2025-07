50. Stadtfest: Es mausert sich vom Bierfest zur größten Partymeile im Wittelsbacher Land

Das Aichacher Stadtfest findet in diesem Jahr zum 50. Mal alt. Es steht deshalb unter dem Motto: „Eine Legende wird 50 – sei dabei!“ Aus diesem Anlass hat das Team des Kulturbüros eine Ausstellung zusammengestellt, unterstützt vom Stadtarchiv und den Fotografen Erich Echter und Franz Achter. Im Rathaus sind Fotos und Rückblicke aus Zeitungen und Bildern zu sehen. Die Stadtfest-Ausstellung wird vom 23. Juli bis 17. Oktober präsentiert.

Bürgermeister Alfred Riepl auf dem Stadtfest 1989. Beim ersten Mal hatte er 1973 zum Sommernachtsfest geladen. Foto: Erich Echter Archivbild

1979 fiel das Stadtfest wegen der Stadtplatzsanierung aus und zweimal in der Corona-Krise. Somit wird es nun zum 50. Mal gefeiert. Am 30. Juni 1973 fand das erste Stadtfest statt. Es hieß Sommernachtsfest. Sogar eine Hymne auf Aichach wurde damals komponiert, heißt es in einem Rückblick der Stadt. Es kamen mehr Besucher als erwartet, am Ende ging sogar das Bier aus, wie sich der frühere Bürgermeister Alfred Riepl anlässlich des 25. Stadtfestes erinnerte.

Heute kommen stets bis zu 20.000 Menschen zum Stadtfest

Seit 1996 lädt Klaus Habermann als Erster Bürgermeister ein. Er erlebte den Wandel vom Bierfest zur größten Partymeile im Wittelsbacher Land. Gerne erinnert er sich an 1998, als sein SPD-Team beim Mega-Kicker haushoch siegte. Die Presse feierte ihn damals für seinen „Torjägerinstinkt“. Den Muskelkater danach hat er dafür gerne in Kauf genommen. Für Habermann ist „das Stadtfest bis heute das Fest der Feste für unsere Stadtfamilie mit einem einmaligen Ambiente“.

Ursprünglich war der Termin für das Stadtfest immer der Samstag nach dem Veitsmarkt mit einem Ausweichtermin eine Woche später. Erst später wurde – nachdem das Stadtfest mehrmals ins Wasser fiel – der Termin auf Anfang August verlegt. Die Besucherzahlen stiegen von 7000 im ersten Jahr kontinuierlich an. Heute kommen stets bis 20.000 Gäste aus der Stadt und dem Umland. Absoluter Rekord war das „Jahrhundert-Stadtfest“ 1999 mit fast 30.000 Besuchern, wie die Presse damals berichtete. Von Anfang an war die Sicherheit ein Thema. Denn der Obere Stadtplatz war komplett überfüllt. Dazu kamen Beschwerden über den Lärm und die „Wildbiesler“.

Das Stadtfest war über viele Jahre ein bayerisches Bierfest. Damals maßen sich kräftige Männer gerne beim „Stoalupfa". Foto: Erich Echter Archivbild

Der Bierpreis spielte in den Anfängen eine große Rolle. Jahr für Jahr gab es Diskussionen. Trotzdem wurde immer viel getrunken. Waren es 1973 rund 60 Hektoliter, flossen 2002 allein bei einem Gastwirt allein 100 Hektoliter in die Gläser. Bis ins Jahr 2004 wurde der Bierpreis in der Presse erwähnt, dann war das Thema keine Zeile mehr Wert.

In der Ausstellung berichten alte Zeitungsberichte und Aktenvermerke auch von zahlreichen Aktionen in guter bayerischer Manier von Fingerhakeln, Maßkrugstemmen oder -schieben, Wettmelken, Nagelschlagen mit dem Rohrhammer und Hau-den-Lukas über Schubkarrenrennen für Kinder, Fische angeln, Sackhüpfen oder Steinheben. (AZ)

Ausstellung Bis 17. Oktober im historischen Rathaus zu den gewohnten Öffnungszeiten.