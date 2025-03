500 Gäste feiern eine bunte Faschingsparty mit der Paartalia

Die Paartalia verwandelte am Samstagnachmittag den oberen Stadtplatz in Aichach in eine Faschingsmeile und feierte mit mehreren Gastgarden die fünfte Jahreszeit. Im Vorfeld hatten Beschäftigte der Stadt Aichach und die vielen Helfer der Paartalia den Stadtplatz entsprechend „umgebaut“. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: verschiedene Getränke, Pommes, Bratwurstsemmeln, Kiacherl und Krapfen – übrigens ganz neu auch zwei Paartalia-Krapfen-Kreationen. Bei besten äußeren Bedingungen samt Sonnenschein feierten nach Einschätzung der Aichacher Polizei rund 500 Menschen bestens gelaunt eine bunte Faschingsparty.

30 Bilder Mehrere hundert Faschingsfreunde kommen zum bunten Faschingstreiben der Aichacher Paartalia. Sie sehen gelungene Auftritte mehrerer Garden.

Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner führte durch das Programm des abwechslungsreichen Nachmittags. Sichtlich stolz war er, als er gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die 2500 Instagram-Follower vollmachen konnte. Zwischendurch gab es immer mal wieder einen Gutziregen vom Aichacher Prinzenpaar Stefan III. und Sabrina für die kleinen Mascherka.

Paartalia-Nachwuchs entführt in ein Pariser Museum

In ein Pariser Museum entführten die Nachwuchsgarden der Paartalia: die süßen Pantomimen, fleißigen Detektive und coolen Gangster zeigten ein rundum gelungenes Programm, das sich um den Raub eines millionenteuren Colliers drehte. Pünktlich zum großen Finale der Nachwuchstänzerinnen und -tänzer ließen sich die ersten Sonnenstrahlen blicken.

„Out of Space – in einer fremden Galaxie“ haben sich die Zusamtaler Bettschoner heuer auf ihre Fahne geschrieben. Fremde Planeten, schillernde Aliens und starke Astronauten: Die Truppe rund um Prinz Lukas I. und Prinzessin Veronika begeisterte das Publikum mit bekannten Liedern und tollen Choreografien – einfach galaktisch.

Einfach zauberhaft: die Barbies der Kindergarde aus Zell ohne See.

Die Nachbarn aus Griesbeckerzell feierten ihr 66-jähriges Vereinsbestehen auf der Bühne und hatten dazu eine Show zum Thema „Route 66 – America“ mitgebracht. Prinz Christian I. und Prinzessin Corinna zeigten gekonnt ihren Prinzenwalzer. Freiheitsstatuen mit aufwendig gebastelten Kronen, sexy Häschen, funkelnde Cheerleader und auch der Zeller Nachwuchs als Barbies und Texasgirls waren mit von der Partie bei der Zeller Sause auf der Bühne.

Die Showtanzgruppe Neukirchen ist erstmals in Aichach zu Gast

Zum ersten Mal in Aichach zu Gast war die Showtanzgruppe Neukirchen bei Thierhaupten. Im Anschluss an den modernen Marsch der Gardemädchen zeigte das Prinzenpaar Daniel I. und Bianca I. seinen romantischen Walzer. Die Gruppe präsentierte eine akrobatische Show zu „Im Himmel ist die Hölle los“. Auch ein flottes Funkenmariechen hatte sie mitgebracht.

Zum ersten Mal in Aichach zu Gast war die Showtanzgruppe Neukirchen.

Der evangelische Pfarrer der Stadt Aichach, Harald Baude, durfte sich über einen Orden der Aichacher Faschingsgesellschaft freuen. Auf die Frage, ob er an dem strahlenden Sonnenschein beteiligt war, sagte er schlagfertig: „zur Hälfte“. Die Veranstalter freuten sich über den göttlichen Segen und das tolle Wetter, denn auch unser katholischer Stadtpfarrer mischte sich unter das kostümierte Publikum.

Mit dem großen Hofstaat der Paartalia ging es in die Hauptstadt Frankreichs: Zu „Zwei Welten, ein Paris“ begeisterten die Akteure die Zuschauerinnen und Zuschauer. Akrobatisch starteten sie mit ihrem beeindruckenden Einmarsch. Es folgte eine kurzweilige Show voll französischem Charme, einem Hauch Extravaganz, kreativen Kostümen und einer unterhaltsamen, fesselnden Geschichte.

Eine Runde "Bobfahren" durften die kleinen Maschkera ganz zum Ende der Veranstaltung.

Programm: Die Paartalia startet nun in den Faschingsendspurt. Der Kehraus mit feierlicher Beerdigung des Prinzenpaares findet am Dienstag, 4. März, ab 19 Uhr in der TSV-Halle Aichach statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei