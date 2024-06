60 Jahre Sportkegeln in Aichach – heute sind die Damen Leistungsträger

Die Abteilung des TSV Aichach wird 1964 unter dem Dach des BC Aichach gegründet. Seit 1999 gehört sie zum TSV. Dort feiert sie ihren 60. Geburtstag.

Seit 60 Jahren gibt es die Sportkegler in Aichach. Gegründet wurden sie 1964 als Unterabteilung beim BC Aichach. 1999 siedelten die Sportkegler zum TSV über. Am Samstag konnten sie ihr 60-jähriges Gründungsfest feiern. Dabei wurden auch die Sieger eigens Pokalturniers geehrt.

Abteilungsleiter Jürgen Küchler konnte am Samstag neben dem Vorsitzenden des Hauptvereins, Richard Hangl, und Ehrenvorsitzenden Klaus Laske auch zweiten Bürgermeister Josef Dußmann begrüßen. Zu hören waren auch einige Höhepunkte aus der Vereinsgeschichte. Anlässlich des Vereinsjubiläums hatte die TSV-Abteilung eine offene Stadtmeisterschaft und ein Pokalkegeln mit Neuburg, Mühlried, Pöttmes, Eitensheim, Mammendorf und Landsberied ausgerichtet.

Seit 2000 gibt es die Damenmannschaft der Aichacher Sportkegler

Recht ausführlich war der Rückblick von Jürgen Küchler. Besonders an die Aktivitäten der Mannschaft wie Auf- und Abstiege erinnerte er. Genannt wurden auch die Gründungsmitglieder, die die Abteilung vor 60 Jahren ins Leben gerufen hatten: Alois Wittkopf, Ernst Rau, Michael Reiner, Peter Schwarzer und die Gebrüder Lerch. Bald konnte die junge Keglertruppe eine Mannschaft stellen und als Gastkegler die Bahn des TSV nutzen.

Die erste Damenmannschaft der Abteilung wurde 2000 in Leben gerufen. Heute sind die Damen die Leistungsträger der Abteilung. Daran ließ Küchler keine Zweifel aufkommen. „2013 wurde sogar Maria Elschleger als Sportlerin des Jahres beim Ball des Sportes für ihre Leistungen ausgezeichnet“, betonte er. Recht erfreulich sei es auch, dass die erste Herren-Mannschaft in diesem Jahr wieder in die Bezirksliga Nord aufgestiegen sei, erklärte der Abteilungsleiter. Er erinnerte auch an den langjährigen Abteilungsleiter Martin Kerle, der 2011 nach 24 Jahren sein Amt aufgegeben hatte und zum Ehrenabteilungsleiter ernannt wurde.

Die Kegelbahn des TSV Aichach: "Eine erstklassige Einrichtung"

Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann dankte im Namen der Stadt Aichach den Sportkeglern des TSV für ihre Arbeit. Er dankte auch dafür, "dass ihr unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gebt, diese Sportart ausüben zu können". Dußmann bezeichnete die Kegelbahn unter dem Dach des TSV als eine erstklassige Einrichtung.

Die Glückwünsche vom Hauptverein überbrachte Vorsitzender Richard Hangl. „Ich wünsche euch alles Gute und lasst es weiterhin krachen“, sagte er.

Die Sieger der offenen Stadtmeisterschaft im Sportkegeln mit (links) Abteilungsleiter Jürgen Küchler, TSV-Vorsitzenden Richard Hangl (Vierter von rechts) und zweitem Bürgermeister Josef Dußmann (Fünfter von rechts). Foto: Erich Echter

Im Zuge des Festabends wurden auch die Sieger des Pokalkegelns geehrt:

Ergebnis Frauen/Mannschaft: Platz 1 SC Mühlried; Platz 2. KC Pöttmes; Platz 3. SV Eitensheim; beste Einzelkeglerin Sonja Karmann (562 Holz KC Pöttmes).

Ergebnis Herren/Mannschaft: Platz 1. TSV Aichach; Platz 2. SpG Landsberied-TUSFFB; Platz 3. SV Mammendorf; bester Einzelkegler Matthias Hüller (588 Holz, SV Mammendorf).

Auch wurden die Sieger der offenen Stadtmeisterschaft ausgezeichnet:

Gesellschaftskegeln Frauen: Platz 1. Maria Stadlmaier-Dußmann; Platz 2. Ulrike Dußmann.

Gesellschaftskegeln Männer: Platz 1. Helmut Brand, Platz 2. Josef Dußmann, Platz 3. Daniel Stadlmeier, Platz 4. Richard Hangl

Sportkegeln Damen: Platz 1. Anita Gabriel, Platz 2. Alina Mirwald, Platz 3. Alexandra Mirwald, Platz 4. Kornella Lassmann, Platz 5. Magdalena Küchler.

Ergebnis Sportkegeln Herren: Platz 1. Dominik Seebach, Platz 2. Josef Hanke, Platz 3. Leo Danner, Platz 4. Patrick Liebrich, Platz 5. Sebastian Walter.