Ab nächster Woche ist die Bahnhofstraße in Aichach gesperrt

Eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Aichach ist ab nächster Woche gesperrt. Die Stadt Aichach geht den Ausbau des noch fehlenden Teilstücks der Bahnhofstraße zwischen der Paarbrücke und der Donauwörther Straße an. Vorerst wird allerdings nur zwischen Flutgraben und dem Bahnhof gearbeitet. Ab Montag, 9. September, ist die Bahnhofstraße in diesem Bereich für Autos und andere Kraftfahrzeuge gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer sollen passieren können. Darauf weist die Stadt Aichach hin.

Ein Teilstück der maroden Bahnhofstraße wurde bereits 2018 erneuert: Der Bereich zwischen der Altstadt und der Franz-Beck-Straße wurde neugestaltet und die Einmündung der Franz-Beck-Straße zum Kreisverkehr umgebaut. Jetzt geht der Ausbau zwischen der Franz-Beck-Straße und dem Kreisverkehr in der Donauwörther Straße bei der Bahnunterführung weiter.

Icon Vergrößern Breitere Gehwege und eine weitere Querungshilfe sollen beim Ausbau der Bahnhofstraße die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern. Foto: Brugger Landschaftsarchitekten Icon Schließen Schließen Breitere Gehwege und eine weitere Querungshilfe sollen beim Ausbau der Bahnhofstraße die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern. Foto: Brugger Landschaftsarchitekten

Wie Michael Thalhofer, stellvertretender Leiter des Aichacher Bauamts, berichtet, beginnen am Montag, 9. September, die Arbeiten mit der Erneuerung der Wasserleitung im Bereich westlich der Paarbrücke bis zum Kreuzungsbereich am Bahnhof. Dieser erste Bauabschnitt ist circa 140 Meter lang. Damit die Leitung durchgehend erneuert werden kann, ist eine Querung des Flutgrabens erforderlich. Derzeit liegt die Wasserleitung unmittelbar neben der Flutgrabenbrücke, nun soll sie mittels Horizontalspülbohrverfahren direkt unter die Brücke verlegt werden..

Es laufen noch Abstimmungsgespräche

Nicht nur die Wasserleitung, auch viele andere Sparten wie Glasfaserleitungen der Telekom müssen im Bereich der Brücke verlegt werden. „Sehr, sehr komplex“ sei das, sagt Michael Thalhofer, zumal sich am Forellenweg ein Hauptverteiler der Telekom befindet. Dazu liefen noch Abstimmungsgespräche.

Die Straße wird deshalb ab diesem Zeitpunkt für den motorisierten Verkehr gesperrt, voraussichtlich bis Ende Oktober. Der Verkehr wird von der Augsburger Straße über die Werlbergerstraße, Martinstraße und Gerhauserstraße zur Donauwörther Straße und umgekehrt umgeleitet. Die Stadt bittet darum, den gesperrten Abschnitt der Bahnhofstraße möglichst großräumig zu umfahren, damit die Behinderungen möglichst gering gehalten werden können.

Icon Vergrößern Beim Ausbau der Bahnhofstraße wird auch der Bahnhofsvorplatz mit einem großen Baum und Sitzgelegenheiten neu gestaltet. Foto: Brugger Landschaftsarchitekten Icon Schließen Schließen Beim Ausbau der Bahnhofstraße wird auch der Bahnhofsvorplatz mit einem großen Baum und Sitzgelegenheiten neu gestaltet. Foto: Brugger Landschaftsarchitekten

Für Fußgänger und Radfahrer gilt die Vollsperrung nicht, betont Michael Thalhofer. Für sie wird ein Korridor an der Baustelle vorbei eingerichtet, der frei zugänglich bleibt. „Allerdings müssen die Radler absteigen und schieben“, so Thalhofer. Der Bahnhof mit dem Park-and-ride-Platz kann von der Donauwörther Straße her von allen Verkehrsteilnehmern, als sogenannte Sackgasse, frei angefahren werden. Grundstückszugänge und Zufahrten sollen mit möglichst wenigen Unterbrechungen möglich sein. Den Wasserleitungsbau übernimmt die Firma Heisserer aus Kissing. Die örtliche Bauleitung hat das Büro Mayr Ingenieure aus Untergriesbach inne.

Für die weiteren Bauarbeiten, die im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Bahnhofstraße stehen, läuft laut Thalhofer derzeit in Planung. Auch im Bereich zwischen Bahnhof und Donauwörther Straße muss die Wasserleitung vor dem Straßenbau erneuert werden. Von einer Seite wird der Bahnhof immer erreichbar sein. Der Zeitplan für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird derzeit noch abgestimmt und steht noch nicht fest, sagt Thalhofer. Den Straßenbau würde die Stadt gerne 2025 angehen. „Das große Ziel wäre eine Fertigstellung 2026“, sagt Thalhofer. Ob das klappt, ist allerdings derzeit noch offen. Fest steht allerdings, dass nach der Neugestaltung Fußgänger und Radfahrer mehr Platz haben sollen.

Stadt Aichach investiert rund 2,6 Millionen Euro

Rund 12.000 Fahrzeuge sind in dem Bereich täglich unterwegs. Den Bahnhof nutzen täglich rund 2000 Pendlerinnen und Pendler. Etwa 450 Radfahrer und Radfahrerinnen sind täglich auf der Bahnhofstraße unterwegs. Die Straßenbreite bleibt im Bereich von der Paarbrücke bis zum Bahnhof bei 6,50 Metern und nach Norden zur Donauwörther Straße unverändert bei sechs Metern. Für die Verbreiterung der Gehwege zwischen Bahnhof und Donauwörther Straße plant die Stadt Grunderwerb.

Um mehr Sicherheit für alle, die zu Fuß oder per Rad vom oder zum Bahnhof unterwegs sind, sollen die Gehwege beidseits auf 2,50 Meter verbreitert und für Radfahrer freigegeben werden. In Bahnhofsnähe ist eine zweite Querungshilfe geplant.

Der Platz vor dem Bahnhof wird neu gestaltet und soll mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Ein dominanter Baum und Sitzgelegenheiten sind dort vorgesehen. Die Erneuerung der Wasserleitung im ersten Abschnitt kostet rund 300.000 Euro. Der Straßenbau kostet voraussichtlich insgesamt rund 2,6 Millionen Euro. Die Stadt hofft auf Zuschüsse von etwa einer Million Euro.