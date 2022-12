Trotz Glatteis und Schnee herrschen ruhige Verkehrsverhältnisse – außer auf der A8

Im Bereich der Aichacher Polizei kommt es trotz der Witterung kaum zu Unfällen. Das ist auf der Autobahn anders. Dort verursachen Lastwagen stundenlange Staus.

Eisregen und Schneefälle haben auch dem Aichacher Land seit Mittwoch schwierige Straßenverhältnisse beschert. Die Streu- und Räumdienste der Kommunen und des Landkreises sind seither im Dauereinsatz. Insgesamt blieb es laut Polizei und Feuerwehr ruhig auf den Straßen. Auf die Autobahn trifft das nicht zu. Auf der A8 kam es nach Unfällen mit Lastwagen zu mehrstündigen Sperrungen.

Die Aichacher Polizei meldete am Donnerstagmorgen "Fehlanzeige". Laut Markus Bommler, stellvertretender Dienststellenleiter, gab es seit Mittwochnachmittag "lediglich den ein oder anderen Blechunfall". Die Kolleginnen und Kollegen seien deshalb gut zurande gekommen.

Dass die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Aichacher Land gut mit den Straßenverhältnissen zurechtkamen, bestätigt auch die Feuerwehr. Kreisbrandinspektor Christian Happach berichtete am Vormittag: "Es gab fast keine Unfälle, wo die Feuerwehr hätte ausrücken müssen." Die Menschen seien offenbar auf den Winter eingestellt.

Bei Odelzhausen kippt ein Lastwagen auf der Autobahn um

Happach wusste lediglich von einem Unfall auf der Autobahn, der sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf Höhe des Rastplatzes kurz nach der Ausfahrt Adelzhausen in Richtung München ereignete. Die Folgen beschränkten sich auf Blechschaden.

Erhebliche Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr hatte ein Unfall gegen 1.20 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Odelzhausen in Fahrtrichtung München. Laut Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck kippte ein Lastwagengespann auf der glatten Straße um. Die A8 wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Sie waren sehr aufwendig, weil die Ladung per Hand ausgeladen werden musste.

Im Berufsverkehr kam es deshalb trotz Umleitung zu einem kilometerlangen Rückstau. Erst um 9.30 Uhr konnte die Polizei die A8 wieder für den Verkehr freigeben. In der Gegenrichtung gab es ein ähnliches Bild. Dort hatte sich zwischen Sulzemoos und Odelzhausen ein Lastwagen festgefahren. Es kam nach einer Komplettsperrung ebenfalls zu erheblichem Stau. Die A8 war hier ab etwa 9.45 Uhr wieder frei.

Der Kreisbauhof richtet eine zusätzliche Räumschicht ein

Die Streu- und Räumfahrzeuge taten derweil ihr Bestes, um die Straßen einigermaßen befahrbar zu halten. Allerdings stießen sie an ihre Grenzen. Der Kreisbauhof etwa hatte eigens eine zusätzliche Schicht eingerichtet. Dennoch sei er kaum hinterhergekommen, berichtete Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landkreises. In der aktuellen Situation gelinge es nicht, die Straßen in einen Zustand zu bringen, "dass man fahren kann wie im Sommer". Da müssten die Menschen ihre Fahrweise anpassen.

Als anpassungsfähig erwiesen sich auch Fußgängerinnen und Fußgänger. Eine Rückfrage bei den Kliniken an der Paar ergab, dass kein besonderer Andrang an den Notaufnahmen geherrscht habe. Im Krankenhaus Aichach wurden bis zum Vormittag überhaupt keine Vorfälle im Zusammenhang mit Schnee und Eis verzeichnet, in Friedberg war es "unspektakulär mehr", so ein Sprecher.

Beim Roten Kreuz Aichach-Friedberg waren in der Nacht zum Donnerstag zwar alle Fahrzeuge unterwegs, wie Robert Lang, stellvertretender Rettungsdienstleiter, berichtete. Doch das mag nicht unbedingt an der Witterung gelegen haben. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Augsburg bestätigte, die Rettungsdienste seien nicht an ihre Grenzen geraten, die Lage nicht so dramatisch gewesen wie befürchtet.