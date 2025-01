Adventskalender: Wer hat E-Bike gewonnen?

Der Adventskalender des Lions-Club Schrobenhausen-Aichach mit 6000 Exemplaren war diesmal laut Mitteilung so schnell verkauft wie noch nie. Unterstützt werden damit das Kinderheim Schrobenhausen, die Elisabethschule in Aichach und andere Projekte in der Region. Auch diesmal wurde ein E-Bike im Wert von etwa 5000 Euro von R&R E-Bikes aus Aichach als Hauptpreis zur Verfügung gestellt. Allerdings hat sich bisher noch kein Gewinner gemeldet. Der Lions-Club bittet deshalb alle Käufer eines Adventskalenders nochmals zu überprüfen, ob sie im Besitz der Gewinnnummer 2883 sind. Die Lose können noch bis Ende Januar zu Geschäftszeiten beim Notariat Aichach abgeholt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Preise gegen vorherige Anmeldung im Weinhaus Gradwohl in Schrobenhausen abzuholen. (AZ)