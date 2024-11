Aichach begeht die „Nacht des Lichts“ statt Halloween

Zum 20. Mal veranstaltete die Pfarreiengemeinschaft Aichach am Abend vor Allerheiligen die „Nacht des Lichts“. Über 500 Mitfeiernde, darunter 45 Ministranten, erlebten zunächst eine beeindruckende Lichtfeier in der Stadtpfarrkirche. Diese war erstmals im Altarraum in blaues Licht getaucht. Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir lies mit seiner Interpretation der Ouvertüre des Musicals „Phantom der Oper“ eingangs die Orgel aufbrausen und gestaltete den weiteren Gottesdienstverlauf mit dem Song von Gregor Meyle „Denn du bist das Licht“ musikalisch.

Stadtpfarrer Herbert Gugler zitierte in seiner Ansprache aus Psalm 27. „Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte mir grauen.“ „Gerade weil so vieles in dieser Welt grausam ist, muss das Grauen nicht noch künstlich durch das künstliche Halloween-Treiben verstärkt werden. Freuen wir uns lieber am Lichtvollen“, so Gugler.

Eine lange Lichterprozession fand ihren Abschluss vor dem Leichenhaus am alten Friedhof. Nach Gebet und Segen sang Christoph Stiglmeir das Lied von Matthias Reim „Im Himmel geht es weiter.“ Mit dem Entzünden von Lichtern auf den Gräbern endete eine bewegende Feier.

Icon Vergrößern 45 Ministranten der Stadtpfarrei waren bei der Nacht des Lichts dabei. Foto: Markus Drößler Icon Schließen Schließen 45 Ministranten der Stadtpfarrei waren bei der Nacht des Lichts dabei. Foto: Markus Drößler