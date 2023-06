Aichach

vor 32 Min.

Aichach bekommt ab September einen neuen Kirchenmusiker

Plus Ingrid Plomer hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Ihr Nachfolger ist der studierte Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir aus Nordendorf im Landkreis Augsburg.

Von Gerlinde Drexler

Mit Christoph Stiglmeir bekommt die Aichacher Pfarrei ab September einen neuen Kirchenmusiker. Der 25-Jährige, der momentan noch in Nordendorf (Landkreis Augsburg) wohnt, übernimmt das Amt von Ingrid Plomer, die aus gesundheitlichen Gründen aufhört. Ein endgültiger Abschied wird es für Plomer nicht sein. Die Friedbergerin wird zum Beispiel am Freitag bei den Gottesdiensten in der Spitalkirche aushelfen.

Mit 15 Jahren fing Stiglmeir an, in der Pfarrgemeinde in Westendorf im Landkreis Augsburg Orgel zu spielen. Später spielte er in der Pfarrei Gempfing (Rain am Lech). Parallel dazu habe er den Chor in Herbertshofen übernommen, erzählt der studierte Kirchenmusiker. Inzwischen hat er eine halbe Stelle mit knapp 20 Stunden in der Pfarreiengemeinschaft Meitingen.

