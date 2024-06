Aichach geht heuer bei Breitbandförderung leer aus

Die Stadt Aichach wird heuer wohl keine Förderung für den Breitbandausbau erhalten. Erst 2025 hat sie wieder eine Aussicht auf Gelder aus der Gigabitrichtlinie des Bundes.

Bei der Breitbandförderung nach der Gigabitrichtlinie des Bundes wird die Stadt Aichach in diesem Jahr leer ausgehen. Darüber wurde der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag in Kenntnis gesetzt. Zur Begründung hieß es, man sei bei der Bewertung weit unter den Anforderungen gelegen. In der aktuellen Rangliste erreicht die Stadt einen Wert von lediglich 40 Punkten. Der Projektträger, die Firma Corwese, geht davon aus, dass nur Anträge mit mindestens 147 Punkten eine Förderchance aufweisen. Sie empfiehlt daher, im laufenden Jahr eine Pause einzulegen.

Dieser Vorschlag löste keinerlei Diskussionen aus. Bürgermeister Klaus Habermann ( SPD) kommentierte die aktuelle Lage: "Momentan müssen wir uns hinten anstellen."

Referent für Digitalisierung: Ausbauziel 2030 nicht aus den Augen verlieren

Stefan Westermayr, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU und Referent für die Digitalisierung betonte: "Wir sollten beim Ausbau das Ziel 2030 nicht aus den Augen verlieren." Er meinte, möglicherweise ergebe sich doch noch eine Fördermöglichkeit. Im kommenden Jahr soll jedenfalls geprüft werden, ob Aichach die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllen kann.

Seit dem November 2016 nutzen die zehn städtischen Einrichtungen von Kindertagesstätten und neun Häuser mit anderen Trägern das Internetportal "Little Bird". Hier konnten Eltern einen Betreuungsplatz online abfragen oder ihr Kind anmelden. Nun entschloss sich der Stadtrat mit 28:0 Stimmen, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und das Portal zu beenden. Ab dem 1. September 2024 erfolgt die Bedarfsanmeldung mit dem AKDB Kitaplatz. Dadurch entstehen Kosten in einer Höhe von 2900 Euro. Die vier Buchstaben AKDB stehen als Abkürzung für die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern.

Änderungen am Gesellschaftervertrag zu Paartal-Energie

In der Sitzung im März hatte der Stadtrat der Gründung der Paartal-Energie GmbH und dem Entwurf des Gesellschaftervertrags zugestimmt. Nun nahm das Gremium einige Änderungen dieses Vertrags zur Kenntnis. Auch alle anderen Kommunen, die an dieser Gesellschaft beteiligt sind, müssen sich mit diesen Anpassungen einverstanden erklären.

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Stadtrat drei Aufträge jeweils im sechsstelligen Euro-Bereich vergeben: Für die Anmietung von 98 Kopier- und Druckgeräten zahlt die Stadt knapp 350.000 Euro an die Firma Fischer in Augsburg. Damit ist die gesamte Laufzeit von 72 Monaten abgedeckt. Die Schreinerei Büromöbel Baur aus Todtenweis wird bei der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes der Stadt Aichach die Möblierung übernehmen. Sie hatte ein Angebot über brutto 191.000 Euro abgegeben. Die Firma Baierl & Demmelhuber aus Pähl wird beim Neubau der achtgruppigen Kindertageseinrichtung am Holzgarten die Innentüren und Mobiltrennwände für 150.000 Euro brutto errichten.

Bei einem Wettbewerb ging es um die Solarleistung. Dabei hat Aichach den ersten Platz belegt und erhält dafür einen Pokal und eine Urkunde. Bürgermeister Habermann, der bei der Preisverleihung in Berlin nicht dabei war, kommentierte die Meldung so: "Das zeigt, dass wir nicht so ganz schlecht unterwegs sind."