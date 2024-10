Aichach will Lücken im Radwegenetz schließen

Mehr als 20 Kilometer Radwege hat die Stadt Aichach in den vergangenen 25 Jahren gebaut. Dazu noch etliche Kilometer Gehwege, insbesondere in den Ortsdurchfahrten. Trotzdem ist die Stadt Aichach noch lange nicht am Ziel, wenn es um Verbesserungen für diejenigen geht, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Eine Art Leitfaden für die nächsten Jahre soll die Fortschreibung des Geh- und Radwegekonzepts sein, das 1997 aufgestellt wurde. Den Entwurf stellte im Stadtrat Franziska Stadler vom Ingenieurbüro Mayr vor.

