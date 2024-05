Aichach

Aichacher CSU will mehr Bauplätze für Einheimische

Plus Bei der Klausurtagung der CSU-Fraktion geht es auch um den Stadtplatz, einen Biergarten am San-Depot, die Kläranlage und die "Semmeltaste" an den Parkautomaten.

Von Claudia Bammer

Baugrund ist in Aichach rar, die Preise hoch. Günstiger als auf dem freien Markt sind Bauplätze, wenn die Stadt sie verkauft. Die CSU-Fraktion im Aichacher Stadtrat will, dass diese mehr werden und Einheimische noch bessere Chancen darauf haben. Zwei Anträge dazu an den Stadtrat hat die Fraktion bei ihrer Klausur erarbeitet, wie Fraktionsvorsitzender Josef Dußmann und seine Stellvertreter Dieter Saliger und Stefan Westermayr bei einem Pressegespräch berichten. Alle drei wurden bei der Klausur im Gasthof Gutmann in Ecknach für die nächsten zwei Jahre einstimmig im Amt bestätigt.

Die Klausur stand laut Dußmann unter den Überbegriffen "Gerechtigkeit" und "Fairness". Mit Verweis auf die "große" Politik, sagt Westermayr, einem "gefühlten Ungerechtigkeitsempfinden" wolle die CSU auf kommunaler Ebene entgegenwirken, mit dem "was machbar ist im Kleinen". Gerechter fände es die CSU zum Beispiel, wenn Einheimische noch bessere Chancen auf Bauplätze hätten, damit sie im Stadtgebiet bleiben können. Das sei für Familien wichtig, sowohl bei der Kinderbetreuung als auch dann, wenn die eigenen Eltern Hilfe brauchen. Auch das Ehrenamt würde profitieren, wenn aktive Mitglieder vor Ort bleiben, so Dußmann.

