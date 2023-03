Aichacher Ehepaar soll Stromabrechnung für Nachbarwohnung zahlen

Plus Die Schilberths sind schon Jahre nicht mehr Eon-Kunden und kommen der Zahlung nicht nach. Der Energiekonzern drohte zuletzt mit einem Inkassounternehmen.

Helga und Franz Schilberth aus Aichach wundern sich, als sie von Eon eine Stromabrechnung bekommen. Das ältere Ehepaar ist gar nicht mehr Kunde des Unternehmens – es wehrt sich deshalb gegen eine Zahlung. Die Angelegenheit zieht sich über mehrere Monate. Schließlich droht Eon sogar mit der Einschaltung eines Inkassounternehmens.