In dem Kurs „Improtheater – Szenen selbst erfinden“, der im Rahmen des Aichacher Ferienprogramms stattfand, konnten die Kinder eigene Theaterszenen erfinden und in verschiedene Rollen schlüpfen. Mit Kursleiterin Julia Schwebke entstand innerhalb einer Woche eine kleine Aufführung, die am letzten Kurstag den Eltern gezeigt wurde.

Linda Kellerer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theaterszene Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis