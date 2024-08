Aichacher Gastronomie-Urgestein: 100 Jahre Anni Klinger

Mit Anni Klinger hat ein Aichacher Urgestein einen besonderen Meilenstein erreicht. Die ehemalige Gastronomin, die inzwischen bei ihrem Sohn am Tegernsee lebt, ist 100 Jahre alt geworden. Am 23. Juni 1924 kam Anni Klinger in Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) zur Welt. Aufgewachsen ist sie aber in Friedberg, bis sie im Alter von 17 Jahren im Zweiten Weltkrieg als Nachrichtenhelferin an die Front musste. Als Kriegsgefangene landete sie in Mindelheim, bevor sie die Arbeitsverwaltung nach Aichach ins Milchgeschäft Michl schickte.

Dort begegnete sie ihrem späteren Mann Max das erste Mal. Der Eismacher kam jeden Tag in den Laden, um sich seine frische Milch abzuholen. 1949 heirateten die beiden und im selben Jahr kam Sohn Günter zur Welt. Ein Jahr später eröffneten sie mit dem Café Klinger an der Donauwörther Straße einen Eisladen. Doch das Eis gab es nicht nur vor Ort zu kaufen. Regelmäßig fuhren Anni Klinger mit ihrem Opel Rekord und ihr Mann Max mit seinem Goli Dreirad aufs Land und verkauften Eis.

Max Klinger war mit seinem „Goli Dreirad" im Aichacher Land unterwegs, um Eis zu verkaufen. Foto: Franz Achter (Repro)

Unser freier Mitarbeiter Erich Echter erinnert sich noch gut: „Jeden Sonntag um 12 Uhr sind sie durch Ecknach gefahren. Die Leute sind rausgekommen und haben viel Eis gekauft.“ Max Klinger sei ein U-Boot-Fahrer gewesen und habe vom Krieg erzählt. „Das Eis hat ein Zehnerl gekostet, aber wenn du nur ein Fünferl hattest, hast du trotzdem was bekommen“, sagt Echter.

Kinder kamen gerne ins Café Klinger an der Donauwörther Straße, um sich ein Eis zu kaufen. Foto: Franz Achter (Repro)

Neben dem Café Klinger betrieb das Ehepaar ab 1950 den Kiosk im Aichacher Freibad 32 Jahre lang und übernahm von 1956 bis 1974 auch die Bewirtung der TSV-Turnhalle. 1974 begann es mit dem Aufbau des Klingerstadls. Viel Arbeit steckten die Klingers laut Echter in den alten Bauernhof. Der sei in schlechtem Zustand gewesen.

Das Haus an der Donauwörther Straße, in dem einst das Café Klinger zu finden war, ist heute saniert. Inzwischen befindet sich darin eine Spielhalle. Foto: Franz Achter

Von 1983 an betrieben Anni und Max Klinger den neu aufgebauten Klingerstadl für neun Jahre. 1992 starb Max Klinger und Nachfolger übernahmen die Gastronomie. Noch heute betreibt Klaus Ferber das Lokal Ferber‘s im Klingerstadl an der Donauwörther Straße. Obwohl Anni Klinger inzwischen am Tegernsee lebt, kommt sie immer wieder nach Aichach zurück. Schließlich wolle sie ja wissen, was in ihrer alten Heimat vor sich geht.