Aichacher Grubetfreunde verleihen Ehrennadeln in Gold und Silber

Die Grubetfreunde Aichach feierten in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Der Verein, der heute 670 Mitglieder zählt, hat sich gewaltig gemausert und ist zu einer tragenden Säule im Vereinsleben der Stadt geworden. Zum Finale der Jubiläumsfeierlichkeiten zeichnete Vorsitzender Thomas Kugler am Ehrenabend 57 langjährige Mitglieder mit der Ehrennadel in Gold und Silber aus und gratulierte 58 Geburtstagskindern zu ihrem runden und halbrunden Geburtstag.

Icon Vergrößern Einmal im Jahr ehren die Grubetfreunde auch ihre Geburtstagskinder, die einen runden oder halbrunden Geburtstag hatten. Foto: Erich Hoffmann Icon Schließen Schließen Einmal im Jahr ehren die Grubetfreunde auch ihre Geburtstagskinder, die einen runden oder halbrunden Geburtstag hatten. Foto: Erich Hoffmann

Einen recht seltenen Meilenstein in der Vereinsgeschichte setzte Ehrenvorsitzender Erich Hoffmann, der an diesem Abend sein 60-jähriges Vereinsjubiläum feiern konnte. Im Mai 1964 war er Mitglied geworden und prägte fortan das Vereinsgeschehen als Turmwart, Jugendleiter, Hüttenwart, Ausschussmitglied, Fachgruppenleiter und Vorsitzender. Ebenso wie als Mitbegründer des Aichacher Stadt- und Kreisjugendrings, des städtischen Ferienprogramms und des Aichacher Christkindlmarktes. Er war Mitbegründer des Aichacher Walderlebnispfades und Geburtsvater des Aichacher Stadtmaskottchen Aichi.

Ehrungen

50 Jahre Mitgliedschaft: Werner Anneser, Herbert Wörle.

45 Jahre: Petra Grüner, Gaby Lerchl, Hermann Lerchl, Ilse Lerchl, Peter Lerchl, Walburga Zeiselmair, Claudia Wiedholz.

40 Jahre: Franz Achter, Fritz Baur, Hans-Jörg Jakob.

35 Jahre: Georg Fläxl, Franziska Fläxl, Gabriele Fläxl, Bernd Haberl, Gerlinde Lechner, Manfred Stein.

30 Jahre: Josef Glas, Josefine Glas, Peter Meitinger, Maria Ross, Gerhard Reich, Andrea Wittmann.

25 Jahre: Markus Haberer, Heidi Haberer, Anna Heilgemeier, Georg Kandler, Monika Kandler, Lisa Strobl, Caroline Schäfer.