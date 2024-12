Aichacher Kolpingfamilie gedenkt ihres Gründervaters

Die Kolpingfamilie Aichach gedachte bei einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche ihres Gründervaters Adolph Kolping und der verstorbenen Mitglieder der Aichacher Gemeinschaft. Präses Stadtpfarrer Herbert Gugler hob in der Predigt die großen Verdienste des Gesellenvaters in der Zeit der Industrialisierung und des sozialen Umbruchs im 19. Jahrhundert hervor. Schon wenige Jahre nach der ersten Gründung eines „Katholischen Gesellenvereins“ durch Adolph Kolping entstand auch in Aichach im Jahr 1859 eine solche Gemeinschaft, die heuer also bereits auf 165 Jahre ihres Bestehens zurückblicken kann. Bruno Rehle, der der Gemeinschaft bereits seit 1949 angehört, wurde einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

