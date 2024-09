Aichacher Kunstpreis geht heuer an eine Dachauerin

Geistergeschichten, Avatare, aufmüpfige Kabel und kritische Blicke nach Amerika. Die vom Aichacher Kunstverein organisierte Ausstellung zum Kunstpreis im San-Depot in Aichach besticht auch heuer durch ihre Vielfalt. 34 Arbeiten in ganz verschiedenen Techniken und Stilrichtungen sind dort zu sehen. Die siebenköpfige Jury hatte 19 davon im ersten Schritt als potentielle Träger des 31. Kunstpreises ins Auge gefasst. Am Sonntag vergaben die Stadt Aichach und die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen den mit 2500 Euro dotierten Preis.

Gerlinde Drexler