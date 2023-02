Aichacher Prinzenpaare können endlich Fasching feiern

Auch am Rosenmontag ziehen die Faschingsgesellschaften durchs Wittelsbacher Land. Die beiden Prinzenpaare blicken auf die längste Amtszeit aller Zeiten zurück.

Die erste Faschingssaison nach der Corona-Pandemie neigt sich dem Ende zu. Lange mussten die beiden Faschingsgesellschaften Zell ohne See aus Griesbeckerzell und die Aichacher Paartalia darauf warten. Umso größer war die Freude, dass heuer wieder eine normale Saison möglich war. Am Rosenmontag schauten die beiden Faschingsgesellschaften in der Redaktion der Aichacher Nachrichten vorbei und bedankten sich mit einer kurzen Showeinlage für die Berichterstattung – dabei präsentierten sich auch ihre Prinzenpaare.

Den traditionellen Prinzenwalzer zauberten Prinz Lukas I. und Prinzessin Melanie II. von der Faschingsgesellschaft Zell ohne See zu Billy Joels "Piano Man" auf das "Redaktionsparkett". Im vergangenen Jahr hatten sie wegen der Absage des Umzugs am Faschingssonntag nur durch die Straßen gehen können, um ein paar Süßigkeiten zu verteilen. Dabei hätten viele Menschen die Hoffnung geäußert, dass der Fasching im nächsten Jahr wieder in gewohntem Rahmen stattfinden kann. So sollte es sein: Zum Faschingsauftakt im November wurde die Amtszeit von Prinzessin Melanie und Prinz Lukas verlängert. Nach außergewöhnlich langer Vorbereitung konnten sie schließlich in eine ganz normale Faschingssaison starten.

Kleine Verletzung bremst Prinzenpaar der Paartalia aus

Beiden freuten sich sehr darüber, nun doch endlich richtig Fasching feiern zu können. "Es ist einfach schön, dass wieder Fasching ist", erzählte Prinz Lukas. Für ihn seien die Narrensitzungen und die gemeinsamen Reisen zu den Auftritten die Höhepunkte der Saison gewesen, aber auch der Umzug am Faschingssonntag in Zell habe ihm großen Spaß gemacht. Die Freude über den zurückgewonnenen Fasching sei aber auch außerhalb der Faschingsgesellschaft spürbar gewesen, wie Prinzessin Melanie erzählte. "Die Leute sind einfach froh, dass endlich wieder was los ist. Das merkt man." Nach den ereignisreichen Wochen steht für die Zeller am Faschingsdienstag nach einigen weiteren Auftritten der Kehraus an, bei dem man den "Fasching gemütlich ausklingen lassen" wolle, so Prinz Lukas.

Das Prinzenpaar der Paartalia musste am Montagvormittag auf den traditionellen Prinzenwalzer verzichten. Prinzessin Claudia hatte sich am Sonntag bei einem Auftritt in Lauingen am Fuß verletzt. Sie hoffte allerdings, bei den noch ausstehenden Auftritten wieder mittanzen zu können. Das bisherige Fazit zur Saison fiel deshalb aber nicht weniger positiv aus als das des Prinzenpaares aus Griesbeckerzell. Prinz Werner sagte: "Ich bin überglücklich – wir haben darauf schon fast drei Jahre gewartet." Prinzessin Claudia bilanzierte: "Es war ein schöner Fasching – alles, was die letzten Jahre nicht ging, haben wir dieses Mal mitgenommen."

Das Prinzenpaar der Paartalia Aichach: Prinzessin Claudia und Prinz Werner II. Foto: Hendrik Fuhrmann

In den vergangenen beiden Jahren habe man sich zwar ganz normal auf das Faschingstreiben vorbereitet, musste dann aber doch auf ein sehr verschlanktes Programm zurückgreifen. Die Freude darüber, in diesem Jahr den Fasching wie gewohnt feiern zu können, sei auch wegen des 50. Jubiläums des Vereins riesig. Die vollgepackte Jubiläumssaison endet nach weiteren Auftritten am Rosenmontag und am Faschingsdienstag auch bei der Paartalia mit dem Kehraus. Dort wird traditionell das Prinzenpaar "beerdigt". "Wir wissen aber noch nicht, was da auf uns zukommt", so Prinzessin Claudia.

Lesen Sie dazu auch