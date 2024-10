Aichacher Ruheständler besuchen Schloss Ludwigsburg mit Kürbisausstellung

Einen interessanten Tagesausflug erlebten die Aichacher Ruheständler in der Baden-Württembergischen Stadt Ludwigsburg in und um das vierflügelige Residenzschloss. Bei einer Führung in der mächtigen Schlossanlage durch die herrschaftlichen Prunkräume mit der Besonderheit des Schlosstheaters samt originaler Bühnenmaschine aus dem Jahre 1758, bekamen die rund 40 Ruheständler einen beeindruckenden Streifzug durch die Epochen vom Barock über Rokoko bis hin zum Klassizismus. Im blühenden Barock konnten die Ausflügler die weltgrößte Kürbisausstellung mit einer großen Sortenvielfalt bewundern und beim Bummeln durch die Jubiläumsausstellung im herrlichen Schlossgarten die verschiedenen, kunstvoll aus Kürbissen gestalteten Figuren bestaunen.

Führung der Aichacher Gruppe in der mächtigen Schlossanlage. Foto: Helmut Beck