Aichacher Ruheständler diskutieren über die aktuelle Europapolitik

Rund 50 Personen zeigten Interesse am Vortrag der Hanns-Seidel-Stiftung zum Thema „Europa nach der Wahl-Wohin steuert die EU?“. Referent und HSS-Regionalbeauftragter Matthias Fink stellte in seinem Vortrag die Wahlanalyse und eine sehr nachdenkliche Zustandsbeschreibung mit den aktuellen Herausforderungen der Europäischen Union in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Eine sehr rege Diskussion schloss sich an.

