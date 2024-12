Aichacher Ruheständler feiern unter dem Motto „Strahlende Weihnacht“

Rund 80 Ruheständler des Vereins kamen zur traditionellen Weihnachtsfeier im Aichacher Pfarrzentrum zusammen, die in diesem Jahr mit einer besonderen musikalischen Reise unter dem Motto „Strahlende Weihnacht“ gestaltet wurde. Von Mozarts Klängen bis hin zu besinnlichen Weihnachtsliedern begeisterte Helga Fritscher am Klavier. Zwischen den musikalischen Beiträgen erfreute Vorstandsstellvertreterin Wally Böttcher mit nachdenklichen und auch lustigen Lesebeiträgen zum Advent, zur Bedeutung von Frieden und zur stillen Zeit. In seinem Grußwort hob Stadtpfarrer Herbert Gugler den Friedensgedanken hervor – ein Thema, das gerade in der Weihnachtszeit von besonderer Bedeutung ist. Mit dem gemeinsamen Lied „O du fröhliche“ wurde die feierliche Atmosphäre abgerundet.

Vorsitzender Helmut Beck zeigte sich erfreut über die zahlreiche Teilnahme, die einmal mehr verdeutlicht, wie sehr das Vereinsleben und das Miteinander für die Ruheständler geschätzt werden. Zum Abschluss der Jahresaktivitäten dankte er den Persönlichkeiten, die sich mit großem Engagement für die vielen Aufgaben im Verein einsetzen, und überreichte ihnen Blumen als Zeichen der Wertschätzung. Der stimmungsvolle Nachmittag bildete einen würdigen Rahmen, um die Gemeinschaft zu feiern und war zugleich ein gelungener Abschluss für ein aktives und ereignisreiches Jahr.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.