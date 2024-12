Aichacher Stadtpfarrei feiert erstmals Räucherandacht

200 Mitfeiernde kamen zur Premiere der Räucherandacht in der Andreas-Rauhnacht in die Spitalkirche in Aichach. Sabine Dauber führte in den Gottesdienst ein und erklärte die historische Bedeutung der Rauhnächte. “Es geht um Räuchern an Zeitenwenden, wie heute am Ende des Kirchenjahres. Altes, oftmals Schlechtes und Verbrauchtes, soll durch den Rauch weichen. Raum für Neues soll entstehen.“ Mit den Fürbitten, vorgetragen von Martina Tisljar-Eckert aus dem Kreativteam und dem gemeinsamen und einzelnen Weihrauchsegen, gespendet von Stadtpfarrer Herbert Gugler, endete eine Feier, die auf dem benachbarten Christkindlmarkt für Gesprächsstoff sorgte.

Stadtpfarrei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spitalkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis