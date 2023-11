Aichach

Aichacher Stadtrat will an der Mittagsbetreuung festhalten

Die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen war Thema in der Sitzung des Aichacher Stadtrats.

Plus Breite Mehrheit im Aichacher Stadtrat spricht sich für dieses Angebot der Ganztagsbetreuung in den nächsten Jahren aus. Was gegen die offene Ganztagsschule spricht.

Von Christian Lichtenstern

Die Stadt Aichach will – zumindest für die nächsten Jahre – an der Mittagsbetreuung in Gruppen bis 14 oder 16 Uhr festhalten und kein zusätzliches Angebot für eine sogenannte offene Ganztagsschule (OGTS) an den vier Grundschulen einrichten. Vor diesem mit großer Mehrheit (25:4) gefassten Beschluss entspann sich im Stadtrat aber eine intensive Diskussion, wie die Ganztagsbetreuung an den Aichacher Grundschulen in Zukunft umgesetzt werden soll. Nur die Grünen-Fraktion stellte sich gegen diesen Weg. Sie hatte beantragt, schon ab September 2024 eine offene Ganztagsschule an der Grundschule Mitte zu starten.

Ab dem Schuljahr 2026/2027, also in drei Jahren, haben die Eltern bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler – zunächst für die Erstklässler und bis zum Schuljahr 2029/2030 dann für alle Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe. Bis dahin müssen ausreichend Räume und Personal zur Verfügung stehen. Dieser Anspruch wird erfüllt durch eine qualifizierte Betreuung in einem Hort, in einer Mittagsbetreuung oder in einer Ganztagsschule. Bei Letzterer wird unterschieden: Der sogenannte offene Ganztag (OGT) schließt sich an den Vormittagsunterricht an und beinhaltet Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Förderangebote und verschiedene Freizeitangebote in der Gruppe wie Kreativität, Sport oder Musik. Die Eltern können den Umfang der Betreuung frei wählen. Im Gegensatz dazu sieht der sogenannte gebundene Ganztag in einem festen Klassenverband auch verpflichtenden Unterricht am Nachmittag vor. Hier finden Unterricht, Freizeitaktivitäten und Pausen über den ganzen Tag verteilt statt.

