Aichacher Volkstheater zeigt „das wohl schrägste Musical der Welt“

Am Samstag, 12. Oktober, beginnt der öffentliche Kartenvorverkauf für das Jubiläums-Stück des Aichacher Volkstheaters. Zu ihrem 40. Geburtstag präsentiert die Theatergruppe das wohl schrägste Musical der Welt: Monty Pythons Spamalot, nach dem Film „Die Ritter der Kokosnuss“. Premiere ist am Samstag, 16. November. Weitere Informationen und Platzreservierung unter www.aichacher-volkstheater.de. Außerdem gibt es einen Kartenverkauf an der Museumsnacht im Sandepot, Donauwörther Str. 36, wo um 19, 20 und 21 Uhr Ausschnitte aus dem Musical gezeigt werden. Des Weiteren gibt es Karten an der Abendkasse, jeweils 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

