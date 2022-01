Aichachs Ex-Stadtrat Karl Moser führt auch mit 80 ein "dranghaftes Leben"

Plus Der frühere Aichacher Unternehmer und Kommunalpolitiker feiert am Montag einen runden Geburtstag. Jetzt ist der Aichacher mit einer Leidenschaft für Schiffe auch Autor.

Ein "bisserl G'schaftlhuberei" hat er mittlerweile aufgegeben, erzählt er mit der ihm eigenen Selbstironie. Dennoch hat Karl Moser nach wie vor genug zu tun. Es macht ihm einfach Spaß, sich zu engagieren. Bekannt ist er vor allem als Unternehmer (Holzbau Merk) und ehemaliger Stadtrat. Jetzt ist er auch noch Autor geworden. Am Montag wird er 80 Jahre alt.