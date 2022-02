Konditorin Marie Niederreiter hat ihren Traumberuf gefunden

Marie Niederreiter schloss im August in Aichach eine Ausbildung zur Konditorin ab - als Jahrgangsbeste schwabenweit. Zuvor stand jedoch eine achtstündige Abschlussprüfung an.

Viel Übung und zahlreiche Überstunden - auch am Sonntag. Das war Marie Niederreiters Erfolgskonzept. Die 19-Jährige aus Aindling machte in der Aichacher Konditorei Schenkel eine Ausbildung zur Konditorin. Mit ihren Pralinen und Torten überzeugt sie nicht nur die Kundschaft, sondern holte bei ihrer Abschlussprüfung auch die meisten Punkte: Die Fachjury hat sie als Jahrgangsbeste ausgezeichnet; somit war sie Kammersiegerin in ganz Schwaben.

Dass sie beruflich backen oder kochen möchte, war der jungen Aindlingerin schon früh klar. "Ich wollte was mit Lebensmitteln machen", sagt sie. Zunächst absolvierte sie ein Praktikum in einer Hotelküche, dann in der Konditorei Schenkel. Dort hat sie ihren Traumberuf gefunden. Dass die Konditorei von Inhaber und Ausbilder Karl Schenkel glutenfrei backt, spielte für ihre Entscheidung keine Rolle. Sie selbst hat keine Unverträglichkeit gegen das Klebereiweiß, das in vielen der gängigen Getreidearten enthalten ist - beispielsweise in Weizen oder Roggen.

Acht Stunden Prüfung: Weichkrokant und eine aufwendige Torte

In ihrem ersten Lehrjahr lernte die junge Konditorin viel über Teige und durfte kleinere Aufgaben übernehmen. "Man schaut zwar viel zu, aber das ist normal im ersten Lehrjahr." Im zweiten Jahr wurde es fachspezifischer. So erfuhr Niederreiter viel über süße Gebäcke, durfte aber auch herzhafte Backwaren herstellen. "Zum Beispiel Brezen und Semmeln, das fand ich besonders cool", sagt sie. Im dritten und letzten Lehrjahr standen vor allem Pralinen und Torten auf dem Lehrplan - und als Höhepunkt die Abschlussprüfung.

Während ihrer Abschlussprüfung stand für Marie Niederreiter viel Arbeit an. Sie hat unter anderem glasiertes Teegebäck gefüllt mit Moccamarzipan hergestellt. Foto: Marie Niederreiter

Marie Niederreiter berichtet, das Thema sei "Heimat und was ich an ihr schätze" gewesen. Acht Stunden hatte sie Zeit, um beispielsweise glasiertes Teegebäck gefüllt mit Moccamarzipan, Weichkrokant mit Pistazien und Gojibeeren, Pfirsich-Quitten-Pralinen in Bienenoptik und eine Torte mit Pistaziencreme und Himbeerfüllung herzustellen. Dabei arbeitete sie getreu ihres Ausbildungsbetriebes glutenfrei.

Über 80 Prozent der Auszubildenden in Schwaben sind weiblich

Dass für den Beruf der Konditorin oder des Konditors Kreativität gefragt ist, bestätigt die Pressesprecherin der Handwerkskammer Schwaben, Monika Treutler-Walle. Insbesondere bei jungen Frauen ist der Beruf beliebt, wie eine Statistik der Handwerkskammer Schwaben zeigt: In den vergangenen fünf Jahren waren schwabenweit über 80 Prozent der Auszubildenden weiblich. "Betriebe können ihre Stellen in der Regel gut besetzen", sagt Treutler-Walle. "In Vor-Corona-Zeiten war das Interesse bei den Jugendlichen für das Handwerk des Konditors besonders stark, da die Jugendlichen sich sehr für kreative Berufe interessieren." Das führe dazu, dass Konditoreien bei der Besetzung ihrer Ausbildungsplätze freie Auswahl haben.

Seit Corona zeigt sich ein Rückgang des Ausbildungsangebots: Waren es 2017 noch 211 Ausbildungsverhältnisse, so sank die Zahl bis 2021 auf 168. "Die Konditoreien waren besonders von der Schließung des Bewirtungsbetriebs und dem Ausfall privater Feste und Feiern betroffen", erklärt Treutler-Walle den Rückgang. Der Bedarf an Fachkräften im Konditorenhandwerk sei aber weiterhin vorhanden. Sowohl Übernahmechancen als auch Berufsperspektiven nach einem erfolgreichen Abschluss seien gut.

Glutenunverträglichkeit: Torte aus der Konditorei ist etwas ganz Besonderes

Auch Niederreiter wurde von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen. Ihr Alltag sei nicht viel anders als während der Ausbildung, sagt sie. "Ich darf mehr an Pralinen und Torten ran, Lehrlinge einweisen und selbst viel erklären." Pralinen mache sie aber immer noch am liebsten, genauso wie bestellte Torten. Für viele Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sei es nicht selbstverständlich, dass sie einfach eine Torte vom Konditor essen können.

Auch in ihrer Freizeit backt und kocht Niederreiter viel. Außerdem nutzt sie ihre Zeit für Weiterbildungen. Vor Kurzem besuchte sie einen dreitägigen Zuckerkurs bei dem Konditoren-Weltmeister Manfred Bacher und lernte beispielsweise, Zuckerschwäne zu blasen oder feine Zuckerblüten herzustellen. "Das ist so eine Kunst, es macht viel Spaß", sagt Niederreiter.

Arbeitsbeginn ist morgens um 6 Uhr - für die Frühaufsteherin kein Problem

Sie hält die Leidenschaft für den Beruf für wichtig. "Man sollte vorher schon mal einen Kuchen gebacken haben und auch gerne in der Küche stehen", sagt sie. Außerdem sei Teamarbeit wichtig. Dass sie für ihren Beruf auch mal etwas früher aufstehen muss als viele andere in ihrem Alter, ist für sie kein Problem. Sie sei ohnehin Frühaufsteherin, sagt sie. Außerdem beginnt ihr Arbeitstag um 6 Uhr im Vergleich zu anderen Konditoreien auch etwas später.

Für die kommenden Jahre plant die junge Konditorin, ihren Meister zu machen. Durch den Kammersieg hat sie außerdem einen Platz in einem Förderprogramm gewonnen. Mit dem Geld möchte sie sich verschiedene Kurse zur Weiterbildung finanzieren - aber auch den Meister.