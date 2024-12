Altbairisches Adventssingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche

Die Stadt Aichach lädt am Sonntag, 22. Dezember, um 15.30 Uhr in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu einer besinnlichen Stunde mit feierlicher Musik und vorweihnachtlichen Texten ein. Am vierten Advent findet wieder das traditionsreiche und beliebte altbairische Adventssingen in der Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ in Aichach statt. Es spielen das Bläserquintett des Musikvereins Kühbach, der Schwanthalerhöher Zwoagsang, Boarische Saitenklang, das Jodlduo Baiz aus dem Allgäu und die Brixlegger Zithersolistin Elisabeth Kirchmair. Sprecher Stephan Dambier wird durch die Veranstaltung führen mit ausgewählten Texten und verbindenden Worten. Der Eintritt ist frei. Spendeneinnahmen gehen in vollem Umfang an die Stiftung „Bunter Kreis“. (AZ)

Stadtpfarrkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adventssingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis