Pfarrer Harry Pfeffer hat kirchlich geheiratet

„Heute ist ein guter Tag um glücklich zu sein…“ Dieser Satz aus dem Schlusslied des Trauungsgottesdienstes wird wohl nicht nur dem frischvermählten Brautpaar, sondern auch allen ihren Gäste wohl immer in Erinnerung bleiben. Es war und ist ja etwas Besonderes, wenn man miterleben darf, wenn sich zwei Menschen das Ja–Wort geben und das Versprechen, für immer beisammen zu bleiben, egal was kommt. Dass dieses wohl schon oft von ihm geforderte Versprechen nun einmal der evangelische Pfarrer von Aichach und Altomünster, Harry Pfeffer, selbst einmal vor den Gästen und seinem ehemaligen „Lehrherrn“, Pfarrer Peter Lukas aus Bobingen, aussprechen durfte, war schon was Besonderes. Und seine Mona hat auch nicht „Nein“ gesagt, wie der Geistliche in seiner Predigt immer wieder betonte. Schon damals nicht, als sie sich vor zehn Jahren in Leipzig kennenlernten, dann über ein Jahr lang in der Welt zusammen unterwegs waren. „Ihr habt Kompromisse gemacht (wie jetzt den Nachnamen der Braut angenommen), euch gegenseitig gestützt, seid herrlich chaotisch und doch so großartig, warmherzig und (Mona) wunderschön“, sagte Pfarrer Peter Lukas.

Wie treffend stimmte da auch die „geniale“ Kirchenband, wie Pfarrer Pfeffer in seiner Danksagung betonte, mit ihren beiden Sängerinnen das Lied an: „Da berühren sich Himmel und Erde“, und das hatte wohl auch St. Petrus beherzigt, denn er bescherte dem jungen Paar zu ihrer Trauung noch einmal ein paar herrliche warme Stunden, ehe der Wind sie danach buchstäblich in den Alltag blies. Aber dazwischen blieb viel Zeit, um mit Angehörigen, Gästen und „Zaungästen“ der Kirchengemeinde zu feiern, Glückwünsche entgegenzunehmen und das Leben, wie es im Lied geheißen hat „Neu, ganz neu zu beginnen“.

Starten werden sie damit wohl mit ihrem Camperbus, auf dem schon ganz groß geschrieben ist „verliebt, verlobt, verheiratet“ und mit dem sie wohl bald auf Reisen gehen werden, eines ihrer größten Hobbys neben lesen. Jetzt aber haben sie es erst einmal dankbar angenommen, zusammen mit ihren Freunden, der Familie und den Gästen im eiligst umgestalteten Gemeindezentrum in Altomünster diesen Start in den neuen Lebensabschnitt zu wagen. Auch Aichachs katholischer Pfarrer Herbert Gugler und die Abordnung des Kriegervereins Aichach durften dabei nicht fehlen.

