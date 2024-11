Transporter rauscht in querstehenden Anhänger: Unfallfahrer bleibt Gericht fern

Ein Schwerverletzter, eine zweistündige Straßensperrung und 30.000 Euro Gesamtschaden: Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres fährt ein damals 42-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Augsburg auf der Kreisstraße AIC8 von Aindling in Richtung Petersdorf. In Appertshausen gerät sein Anhänger in der Rechtskurve nahe der Abzweigung nach Binnenbach aber auf die Gegenfahrbahn. Der Anhänger stellt sich quer, ein entgegenkommender Transporterfahrer kann nicht mehr ausweichen. Er wird in seinem Wagen eingeklemmt und muss später schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Dafür hätte sich der Unfallverursacher nun vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten müssen. Zu seiner Verhandlung erschien er zwar nicht – verurteilt wurde er trotzdem.

Unfall in Appertshausen: Fahrtenschreiber zeigt, dass der Unfallfahrer kurz vor der Unfallstelle noch 79 km/h fuhr

Einsatzkräfte der Feuerwehren Aindling, Pichl-Binnenbach und Alsmoos-Persdorf mussten den verletzten 43-Jährigen damals aus dem Wagen befreien. Wie die Polizei ermittelte, fuhr der Unfallverursacher wohl deutlich zu schnell, weshalb sein Anhänger überhaupt erst ausscherte. Während er auf den mittlerweile 43-jährigen Unfallverursacher wartete, verriet Richter Axel Hellriegel im Gerichtssaal, der Angeklagte habe zwar ausgesagt, er sei nur mit 30 oder 40 Stundenkilometern unterwegs gewesen: „Der Fahrtenschreiber zeigt aber, dass er kurz vor der Unfallstelle noch 79 Kilometer pro Stunde gefahren ist.“

Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 1200 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot legte der Unfallfahrer noch Einspruch ein, weshalb überhaupt erst eine Gerichtsverhandlung anberaumt wurde. Weil der Angeklagte aber nicht erschien, beantragte Staatsanwältin Lea Buchholz, den Einspruch zu verwerfen, Richter Hellriegel gab dem Antrag statt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.