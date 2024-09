Arbeitseinsatz der Grubetfreunde am Silberbrünnel

Die Aichacher Grubetfreunde führen am Freitag und Samstag, 20. und 21. September, im Landschaftsschutzgebiet am Silberbrünnel den Herbstarbeitseinsatz durch. Mitglieder und interessierte Nichtmitglieder sind zur Mithilfe aufgerufen, da jede Menge Arbeit in der Landschaftspflege ansteht. Treffpunkt ist am Freitag um 13 Uhr und am Samstag um 8.30 Uhr am Vereinshaus im Grubet. Nachzügler kommen direkt zum Silberbrünnel im Oberbernbacher Wald. Alle Helfer werden gebeten, Arbeitshandschuhe und Gummistiefel mitzubringen. Die Arbeitsgeräte werden gestellt. Für Getränke und Brotzeit ist gesorgt. (ak)

Erich Hoffmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis