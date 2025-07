Asylbewerber unterstützt das Amtsgericht bei der Gartenpflege

Ein Erfolgsmodell für alle Seiten. In der Zeit von Oktober 2024 bis Ende Mai 2025 unterstütze Mohammad Mustafa Hassani das Amtsgericht Aichach bei der Pflege der Außenanlagen. Die Tätigkeit endete, nachdem der Asylbewerber eine Arbeitsstelle in der privaten Wirtschaft finden konnte. Ein Nachfolger hat bereits seinen Dienst angetreten. Jeden Dienstag war in den vergangenen Monaten ein neues Gesicht am Amtsgericht zu sehen. Mohammad Hassani pflegte fröhlich unter Anleitung von Justizhauptwachtmeisterin Barbara Jungbauer den Amtsgerichtsgarten und verlegte Rasenkantensteine. Direktorin Simone Bader: „Für das Amtsgericht war Herr Hassani ein Gewinn. Die anfallenden Arbeiten erledigte er stets zuverlässig und er verbesserte seine Deutschkenntnisse deutlich.“

Der Einsatz erfolgte im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Landratsamt Aichach-Friedberg, von dem auch die Arbeitskleidung gestellt wurde, vermittelt die Arbeitseinsätze bei Behörden ohne bürokratische Hürden. „Wir legen dabei besonderen Wert auf eine passgenaue Organisation und danken dem Amtsgericht Aichach für die verlässliche Begleitung der Maßnahme vor Ort“, betont Simone Losinger von der Ausländerbehörde. Durch den Ausbau der Arbeitsgelegenheiten sowohl in den Asylunterkünften als auch bei den gemeindlichen Trägern und anderen staatlichen Stellen, wie beispielsweise dem Amtsgericht, sind im Landkreis aktuell insgesamt 70 solcher Arbeitsgelegenheiten besetzt.

