Auf Sisis Spuren reisen Aichacher nach Budapest und Gödöllö

Nach langer Zeit war „Stadt auf Reisen“ wieder unterwegs. Zahlreiche Aichacher Bürgerinnen und Bürger sowie Bürgermeister Klaus Habermann, Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann und dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumaier samt einiger Stadträten machten sich auf Richtung Budapest in Ungarn. Natürlich durfte ein Besuch der Aichacher Partnerstadt Gödöllö nicht fehlen.

Bei interessanten Führungen und Touren mit Bus und per pedes wurden die herausragendsten Sehenswürdigkeiten Budapests besichtigt. Die Gruppe konnte sogar den königlichen Wartesaal am Westbahnhof bestaunen, der nur bei besonderen Anlässen für Besucher geöffnet wird. Herzlich willkommen geheißen wurde die Aichacher Reisegruppe vom Gödöllöer Bürgermeister György Gemesi. Schloss Gödöllö war das Lieblingsschloss der Kaiserin und ist das zweitgrößte Barockschloss in Europa.

Gemeinsam wurde im Schlosspark von Gödöllö ein Baum für die Städtefreundschaft gepflanzt. Foto: Irene Rung

Vor der Führung durch die Gemächer von Sisi und Franz Josef pflanzten die beiden Bürgermeister als Zeichen der Verbundenheit und dauerhaften Freundschaft beider Städte gemeinsam einen Baum im Schlosspark. Dort ist auch eine Tafel im Gras eingelassen, die auf die Partnerschaft hinweist. Anschließend wurden die Aichacher zu einem Dinner im Spiegelsaal eingeladen und verbrachten bei gutem Essen und musikalischer Umrahmung einen schönen Abend. Als Zeichen der Freundschaft überreichten sich die beiden Bürgermeister ein Bild aus der jeweiligen Stadt: Bürgermeister György Gemesi überreichte Bürgermeister Klaus Habermann ein Bild einer ungarischen Künstlerin. Bürgermeister Habermann übergab wiederum einen Stich des Oberen Tors an Gemesi. (AZ)

Bürgermeister Klaus Habermann (links) und sein Gödöllöer Amtskollege Györg Gemesi beim Austausch von Präsenten. Foto: Irene Rung