Aufträge für Straßensanierungen, Kanal und Spielgeräte vergeben

Zwei Straßen im Aichacher Stadtgebiet werden demnächst saniert. Beim Wittelsbacher Weg in Aichach, der in Richtung Oberwittelsbach führt, stehen Arbeiten bis zur B300-Brücke an. Saniert wird außerdem die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Unterwittelsbach und Walchshofen. Den Auftrag hat der Aichacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil vergeben. Im öffentlichen Teil gab Bauamtsleiterin Carola Küspert die Ergebnisse bekannt.

Die Straßensanierungen übernimmt für die Auftragssumme von rund 415.000 Euro die Firma Schweiger aus Altomünster. Die Ausführung soll laut Bauamt noch im September beginnen und im November abgeschlossen werden.

Wasserleitungsbau ab 21. Oktober: Den Neubau der Wasserleitung in der Schulstraße in Aichach sowie in der Schützen- und Harthofstraße in Untergriesbach übernimmt die Firma Seel aus Berg im Gau. Die Vergabesumme beträgt rund 1,5 Millionen Euro. Der Leitungsbau beginnt laut Bauamt voraussichtlich am Montag, 21. Oktober, und soll im August 2025 abgeschlossen werden.

Kanal im Baugebiet Himmelreich: Zur Erschließung des neuen Baugebiets „Himmelreich“ in Ecknach hat der Stadtrat die Firma Schulz aus Mühlhausen mit den Kanalbauarbeiten beauftragt. Die Auftragssumme: rund 955.000 Euro.

Spielgeräte für die neue Kita: Für rund 367.000 Euro schafft die Stadt Spielgeräte für die achtgruppige Kindertageseinrichtung (Kita) an, die am Holzgarten entsteht. Dort wird es vier Krippen- und vier Kindergartengruppen geben. Der Auftrag für die Konzeption und den Einbau von Spielgeräten ging an die Firma Kompan aus Flensburg.

Kanal in der Schulstraße: Der Kanal in einem Teil der Schulstraße soll 2025 saniert werden. Das soll in geschlossener Bauweise geschehen, beschloss der Stadtrat einstimmig. Er folgte damit der Empfehlung des Bauausschusses. Kosten: voraussichtlich rund 510.000 Euro.

Marode Fenster: Teurer als erwartet wird die Sanierung von Fenstern an der Ludwig-Steub-Grundschule. Die Holzfenster an der Westseite der Schule sind morsch, Wasser tritt bei Regen ein, berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert. 150.000 Euro waren dafür vorgesehen, 280.000 Euro wird es wohl kosten, so Küspert. Ein Gerüst wird benötigt, Malerarbeiten würden notwendig. Damit die Ausschreibung erfolgen und die Fenster in den Sommerferien 2025 ausgetauscht werden können, gab der Stadtrat vorzeitig die Mittel dafür frei.