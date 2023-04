Auseinandersetzung zwischen Nachbarn in Aichach lässt Fragen offen

Plus Im vergangenen Jahr kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in Aichach. Zwei Brüder müssen deshalb vor dem Jugendgericht erscheinen.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nachdem in einem Aichacher Mehrfamilienhaus ein Streit zwischen zwei benachbarten Familien eskaliert war, haben sich nun zwei Brüder vor dem Jugendgericht Aichach verantworten müssen. Ihnen wurde vorgeworfen, zwei Mitglieder der Nachbarsfamilie bei der Auseinandersetzung verletzt zu haben. Um den Fall aufzuklären, hatte Jugendrichterin Eva-Maria Grosse insgesamt 13 Zeugen und Zeuginnen ins Amtsgericht einbestellt, von denen nur acht erschienen waren.

Am 26. März 2022 gerieten zwei junge Männer, deren Familien zum Tatzeitpunkt im selben Haus lebten, im Hof des Grundstücks aneinander. Aus dem Konflikt entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den Familien, als andere Familienmitglieder zu Hilfe eilten. Im Gemenge wurden mehrere Personen verletzt – die Lage entspannte sich erst, als sich eine der Parteien in ihre Wohnung zurückzog. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Auseinandersetzung bereits beendet.